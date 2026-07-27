Три принципа перезагрузки стратегии СВО для убедительной победы

Налеты украинских беспилотников самолетного типа в нашем глубоком тылу и затягивание кровопролитных позиционных боев на Донбассе с каждым днем все громче требуют ответа на один простой, но крайне неприятный вопрос.
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