Шойгу впервые озвучил сроки окончания СВО

МО РФ: ВСУ РФ ликвидировали около 17 тысяч боевиков ВСУ только на сентябрь. МО РФ: ВСУ РФ ликвидировали около 17 тысяч боевиков ВСУ только на сентябрь ВС РФ, как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, за сентябрь ликвидировали более 17 тысяч бойцов ВСУ, передают РИА Новости.