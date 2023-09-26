Шойгу впервые озвучил сроки окончания СВО

МО РФ: ВСУ РФ ликвидировали около 17 тысяч боевиков ВСУ только на сентябрь. МО РФ: ВСУ РФ ликвидировали около 17 тысяч боевиков ВСУ только на сентябрь ВС РФ, как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, за сентябрь ликвидировали более 17 тысяч бойцов ВСУ, передают РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии