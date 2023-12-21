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«На новых и старых территориях России»: СБУ рассказала о «сюрпризах» в 2024 году

«На новых и старых территориях России»: СБУ рассказала о «сюрпризах» в 2024 году

В следующем году украинские специальные службы намерены активизировать разведывательные операции и провести диверсионные удары вглубь территории, контролируемой Россией, чтобы приблизить боевые действия как можно ближе к Москве.

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