«На новых и старых территориях России»: СБУ рассказала о «сюрпризах» в 2024 году

В следующем году украинские специальные службы намерены активизировать разведывательные операции и провести диверсионные удары вглубь территории, контролируемой Россией, чтобы приблизить боевые действия как можно ближе к Москве.
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