США вводят санкции против крайне правой израильской группировки

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о санкциях против крайне правой израильской группировки, которая стоит за нападениями на конвои с гуманитарной помощью, направлявшиеся в сектор Газа.
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