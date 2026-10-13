Социальный фонд России начнет доставку ноябрьских пенсий с 3 ноября

Социальный фонд России перенес часть ноябрьских пенсионных выплат на 3 ноября. Решение связано с Днем народного единства, а перечисление затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные.
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