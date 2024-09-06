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Политика как она есть

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На Алтае школьник ударил одноклассника ножом в шею

На Алтае школьник ударил одноклассника ножом в шею

В Бийске 17-летний юноша напал на одноклассника с ножом. Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с помощью оружия или предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

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