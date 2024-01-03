Помидоры, фаршированные куриным фаршем

Отличная закуска из свежих помидоров, фаршированных фаршем, кукурузой и сыром! Простой рецепт не займет много времени! Рассчитан на 4 порции! Время приготовления: 35 минут Количество: 4 порции Ингредиенты: 4 ч.
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