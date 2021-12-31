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Экс-глава Надеждинского района возглавил Большой Камень

Экс-глава Надеждинского района возглавил Большой Камень

30 декабря исполняющим обязанности главы Большого Камня избран Рустям Абушаев, ранее возглавлявший Надеждинский район и недавно приступивший к работе в Большом Камне в качестве исполняющего обязанности заместителя главы города, сообщает PRIMPRESS.

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