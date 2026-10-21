Сельчане написали о своей проблеме в комментариях под постом губернатора Павла Малкова. Каждый вечер пробираться через осеннюю тьму приходится добираться жителям улицы Полевой.
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