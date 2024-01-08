Ракова: москвичи в новогодние каникулы чаще всего заключали браки в Рождество

В январские праздники в Москве Рождество стало самым популярным днем для регистрации брака. В 2024 году 7 января поженились 49 пар, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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