Мужчины и женщины назвали замалчиваемые минусы орального секса

Пользователи форума Reddit перечислили минусы орального секса, о которых не принято говорить. Своими представлениями о том, какие недостатки есть у этого вида интимной близости, мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.
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