Создана долгоживущая ультрахолодная плазма. Прорыв совершили российские ученые

Российские ученые научились создавать стабильную долгоживущую ультрахолодную плазмуРоссийские учёные из Объединённого института высоких температур РАН разработали методику получения стабильной ультрахолодной плазмы, имеющей бесконечный срок жизни.
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