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"Цифрового психолога" внедрят в российских школах

"Цифрового психолога" внедрят в российских школах

Онлайн-сервис "цифровой психолог" планируется внедрить в российских школах. Как ожидается, услуга будет доступна уже в 2025 году в рамках домена "Образование", во вторник, 22 апреля, 2025 года, ТАСС со ссылкой на публичную декларацию целей и задач Минпросвещения России на 2025 год.

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