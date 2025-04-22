"Цифрового психолога" внедрят в российских школах

Онлайн-сервис "цифровой психолог" планируется внедрить в российских школах. Как ожидается, услуга будет доступна уже в 2025 году в рамках домена "Образование", во вторник, 22 апреля, 2025 года, ТАСС со ссылкой на публичную декларацию целей и задач Минпросвещения России на 2025 год.