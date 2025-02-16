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Песков: на переговорах РФ учтет нежелание Киева отвечать за свои слова

Песков: на переговорах РФ учтет нежелание Киева отвечать за свои слова

На предстоящих переговорах по украинскому вопросу Россия будет принимать во внимание ограниченность суверенитета Украины и её неготовность нести ответственность за свои обещания, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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