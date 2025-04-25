Новый пикап Nissan Frontier Pro разработан совместно с Dongfeng, но будет продаваться не только в Китае

На автосалоне в Шанхае Nissan представил новый пикап, и это не очередная версия Frontier. Новинка под названием Frontier Pro оснащена подключаемой гибридной силовой установкой и не имеет ничего общего с американской версией Nissan Frontier или будущим Navara на базе Mitsubishi.
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