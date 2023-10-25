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Армения выдала гостайну о сотрудничестве с Россией, чтобы оказать на неё психологическое давление

Армения выдала гостайну о сотрудничестве с Россией, чтобы оказать на неё психологическое давление

Претендент на пост посла Армении опроверг отказ России и подтвердил, что Пашинян действительно готов его отправить в МосквуВ минувший вторник представитель правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост посла Армении в России.

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