Армения выдала гостайну о сотрудничестве с Россией, чтобы оказать на неё психологическое давление

Претендент на пост посла Армении опроверг отказ России и подтвердил, что Пашинян действительно готов его отправить в МосквуВ минувший вторник представитель правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост посла Армении в России.