Новая интегральная система тормозов повысит безопасность велосипедов

Как правило, велосипедисты не любят пользоваться передним тормозом. Для этого есть свои основания. Если резко выжать передний тормоз на большой скорости, есть большие шансы перевернуться через руль и получить травмы.
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