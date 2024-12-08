🇺🇦Позиции боевиков ВСУ сейчас выглядят так🪦⚰️ 📌Российские артиллеристы регулярно ровняют с землей укрытия противника🪖 #ВСУ #ЗСУ #Позиции #СВО.
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🇺🇦Позиции боевиков ВСУ сейчас выглядят так🪦⚰️ 📌Российские артиллеристы регулярно ровняют с землей укрытия противника🪖 #ВСУ #ЗСУ #Позиции #СВО.
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