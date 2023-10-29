Ученые выяснили, что сахар не влияет на продолжительность жизни

Добавление сахара в кофе и чай не оказывает негативного влияния на организм человека. Ученые из Лейденского университета провели исследование, в котором проанализировали данные более 3 тысяч участников, которые регулярно употребляли чай или кофе с различным количеством добавленного сахара.
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