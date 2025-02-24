Выигрывает ли ритейл от мирных переговоров

Один из секторов, который напрямую не пострадал от санкций, — это ритейл. Но не стоит забывать о возникших в последние годы сложностях с оплатой поставляемых из-за рубежа товаров, со взлетом курса валюты и с привлечением кредитов в банках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)