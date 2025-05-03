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Иркутск Сегодня

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Министры Иркутской области оценили состояние социальных объектов в Киренском районе

В рамках рабочей поездки губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, региональные министры образования и здравоохранения лично проинспектировали социальные объекты Киренского района, чтобы оценить необходимость их модернизации.

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