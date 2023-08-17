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«Аль-Иттихад» хочет подписать Маркиньоса и Салаха. С Мохамедом переговоры идут (Al-Riyadiah)

«Аль-Иттихад» хочет подписать Маркиньоса и Салаха. С Мохамедом переговоры идут (Al-Riyadiah)

Газета Al-Riyadiah утверждает, что клуб из Джидды хочет укрепить фланг атаки и центр обороны. В связи с этим чемпионами Саудовской Аравию рассматриваются кандидатуры Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Маркиньоса.

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