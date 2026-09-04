«Вернули всю сумму»: экс-продюсер Газманова возместил ущерб артисту

Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса полностью компенсировал причиненный артисту материальный ущерб по уголовному делу о мошенничестве.
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