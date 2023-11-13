Директора турфирмы осудили по делу о гибели девяти туристов на Камчатке

Директора турфирмы осудили по делу о гибели девяти туристов на КамчаткеНа Камчатке директора турфирмы, организовавшей в сентябре 2022-го восхождение на Ключевской вулкан группы туристов, девять из которых погибли, приговорили к четырем годам колонии.