Директора турфирмы осудили по делу о гибели девяти туристов на Камчатке

Директора турфирмы осудили по делу о гибели девяти туристов на КамчаткеНа Камчатке директора турфирмы, организовавшей в сентябре 2022-го восхождение на Ключевской вулкан группы туристов, девять из которых погибли, приговорили к четырем годам колонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии