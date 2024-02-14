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Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была за счет США

Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была за счет США

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, когда уговаривал Киев не договариваться с Россией, не мог приехать на Украину без консультаций с США, командировка была за счет американской администрации, уверен президент РФ Владимир Путин.

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