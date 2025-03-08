Мольфар составил гороскоп для всех знаков на время коридора затмений с 14 по 29 марта Алёна ЮрьеваМольфар Макс Гордеев составил прогноз для всех знаков зодиака на период коридора затмений, который продлится с 14 по 29 марта.
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