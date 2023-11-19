"Поработал и домой": актёр Юрий Батурин выступил против раздачи гражданства кому попало.

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Комментарии
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Silver Kont
Ляксандра, ты тупой что ли до невозможности? Все же и так знают, что ты сволочь ципсошная, топящая за черножопых и их самок с выблядками, везде лезешь с  позитивными отзывами о чурках... Похоже, они тебе тоже приплачивают, а?
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6 час.
Silver Kont
Да он всегда топит за чурок, они ему приплачивают, а русских обывателей он пугает неудобствами в сфере ЖКХ из-за недостатка чурок...
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6 час.
Денис Зарюгин
Для того, чтобы мусоропроводы вычищать не надо получать российское гражданство, о том и статья, что в той же Саудовской Аравии гастарбайтеры чистят мусоропроводы, но им проще до Луны допрыгнуть, чем получить Саудовское гражданство, при этом если они хоть плохо посмотрят на гражданина Саудовской Аравии, сразу получат пинка под зад и вылетят из страны с пожизненным запретом на въезд. НАМ ТАКЖЕ НАДО!!!!
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3 час.

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