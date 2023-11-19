"Поработал и домой": актёр Юрий Батурин выступил против раздачи гражданства кому попало.

Silver Kont Ляксандра, ты тупой что ли до невозможности? Все же и так знают, что ты сволочь ципсошная, топящая за черножопых и их самок с выблядками, везде лезешь с позитивными отзывами о чурках... Похоже, они тебе тоже приплачивают, а?

Silver Kont Да он всегда топит за чурок, они ему приплачивают, а русских обывателей он пугает неудобствами в сфере ЖКХ из-за недостатка чурок...