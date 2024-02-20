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Русская весна

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Полная блокада границы польскими фермерами: подсчитываем убытки Украины

Полная блокада границы польскими фермерами: подсчитываем убытки Украины

Сегодня польские фермеры начинают полную блокаду пограничных переходов с Украиной: на этом фоне Евросоюз, чтобы добиться расположения фермеров, может повысить стоимость местного зерна, а для Украины блокада обернется разгоном цен на импортные товары, поделился мнением с РИА Новости научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

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Игорь Петров
Привет хохляндия
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