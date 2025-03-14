Юрист Голубева: зарплаты бюджетников вырастут на 13,2%

До 1 октября на 13,2% увеличатся заработные платы сотрудников ряда бюджетных учреждений. Это реализуется в ходе первого этапа индексации в текущем году, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.