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Юрист Голубева: зарплаты бюджетников вырастут на 13,2%

Юрист Голубева: зарплаты бюджетников вырастут на 13,2%

До 1 октября на 13,2% увеличатся заработные платы сотрудников ряда бюджетных учреждений. Это реализуется в ходе первого этапа индексации в текущем году, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

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