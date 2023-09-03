Зеленскому посоветовали стабилизировать фронт после провала контрнаступления

После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинскому лидеру Владимиру Зеленскому надо попытаться как можно скорее стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия, говорится 3 сентября в статье на сайте Asia Times.