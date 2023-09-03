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Зеленскому посоветовали стабилизировать фронт после провала контрнаступления

Зеленскому посоветовали стабилизировать фронт после провала контрнаступления

После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинскому лидеру Владимиру Зеленскому надо попытаться как можно скорее стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия, говорится 3 сентября в статье на сайте Asia Times.

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