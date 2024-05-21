Боррель принял к сведению запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос Международного уголовного суда (МУС) на арест лидеров Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС.
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