Царьград

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"Риск просчитан": Болгария без компенсаций забрала у русской компании портовый терминал

"Риск просчитан": Болгария без компенсаций забрала у русской компании портовый терминал

Болгария без каких-либо компенсаций забрала у русской компании портовый терминал.Накануне власти Болгарии забрали под свой контроль портовый терминал одной из крупнейших русских нефтяных компаний.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Идиотизм у &quot;братушек&quot; явно переходит все мыслимые барьеры, ну да ладно это их выбор, теперь ждите реальной &quot;ответки&quot;, и не надо при этом ныть &quot;а нас то за что?&quot;
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14 час.
Александр Ткаченко
Что господь не делает всё к лучшему. По жизни во все века пользовались нашей добротой и ресурсами западные &quot;славяне&quot; а в ответ обсирая и предавая. Может хоть сейчас до Кремля дойдёт что кроме армии и флота у России нет союзников а есть только выгоду приобретатели на халяву.
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13 час.

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