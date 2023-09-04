"Риск просчитан": Болгария без компенсаций забрала у русской компании портовый терминал

Идиотизм у "братушек" явно переходит все мыслимые барьеры, ну да ладно это их выбор, теперь ждите реальной "ответки", и не надо при этом ныть "а нас то за что?"

Александр Ткаченко

Что господь не делает всё к лучшему. По жизни во все века пользовались нашей добротой и ресурсами западные "славяне" а в ответ обсирая и предавая. Может хоть сейчас до Кремля дойдёт что кроме армии и флота у России нет союзников а есть только выгоду приобретатели на халяву.