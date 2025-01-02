Опрос: Каковы шансы Олафа Шольца на переизбрание в качестве канцлера Германии

Только 16% жителей ФРГ полагают, что Олаф Шольц будет переизбран канцлером по итогам грядущих досрочных выборов, а в победу его Социал-демократической партии Германии (СДПГ) верят и вовсе лишь 7% респондентов, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.