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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о соперничестве со Швентек: «Раньше я выходила на корт с мыслями о поражении, а теперь – нет. Я знаю, что способна победить»

Гауфф о соперничестве со Швентек: «Раньше я выходила на корт с мыслями о поражении, а теперь – нет. Я знаю, что способна победить»

Счет в личных встречах 11:3 в пользу польки, но последние два матча – на итоговом турнире и на United Cup – в двух сетах выиграла Гауфф.

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