Фотореалистичная GTA? Liquid Swords делает именно такую игру Liquid Swords, шведская студи...

Фотореалистичная GTA? Liquid Swords делает именно такую игруLiquid Swords, шведская студия, открытая одним из основателей Avalanche Studios Кристофером Сундбергом, поделилась первыми внутриигровыми скриншотами своей GTA-подобной игры с открытым миром, и они выглядят потрясающе.