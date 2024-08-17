Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вова Рябов
    Ленин с большевиками им дали русские земли.значит не нравится все вернуть что дали в 1922году загнать хуторян в место...Солдаты ВСУ прост...
  • Вова Рябов
    Каждый кв.см салорейха должен быть уничтожен там уже нет людейОгромный столб ог...
  • Дмитрий Бакланов
    Это у автора. И Путин хочет, и МО сливает и ВСУ знают. ВСУ наступают и русским капут. Это все у автора в башке. В реа...Генштаб Украины "...

Записали звук на часики: родители разоблачили частный детский сад

Записали звук на часики: родители разоблачили частный детский сад

У мамы ребёнка появились основания для беспокойства.В Кургане женщина отдала ребёнка в частный детский сад — без договора, медицинских карт и лишних вопросов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Саяпин
Это ж как надо ненавидеть своего ребёнка, что бы отдать каким то проходимцам, да ещё за деньги. Что то с головой не дружат, что ли.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх