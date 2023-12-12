Революция, которую ждут все

Слово «революция» постепенно эволюционировало в восприятии до неузнаваемости. Когда-то давно считалось, что порядок жизни неизменен и установлен свыше, поэтому задача человека — его благопристойно поддерживать: не посрамить заветы предков.
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