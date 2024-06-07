Во Франции продают вино Astrakan

Только вот сами производители о нашем городе никогда и ничего не слышали. Интересную находку опубликовали авторы Телеграм-канала Dvorast: архитекторы-любители и их подписчики нашли на просторах Интернета официальное объявление о продаже вина, которое так и называется Astrakan.
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