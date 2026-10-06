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Царьград

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Сотни дронов и жертвы: чем закончилась самая массированная за 2 года атака на Москву

Сотни дронов и жертвы: чем закончилась самая массированная за 2 года атака на Москву

ПВО сбила 650 дронов на подлёте к Москве.Ночь на 6 октября стала одной из самых напряжённых для системы ПВО Московского региона за последние два года.

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