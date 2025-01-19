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"На Украине что-то назревает": Захар Прилепин назвал первых борцов с киевским режимом

"На Украине что-то назревает": Захар Прилепин назвал первых борцов с киевским режимом

Русский писатель Захар Прилепин уверен, что на "Украине что-то назревает". Об этом говорят явные знаки и события, которые ранее было сложно себе представить.

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