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Welt: Отсутствие помощи Британии негативно скажется на ВСУ

Welt: Отсутствие помощи Британии негативно скажется на ВСУ

Неназванный советник главы киевского режима Владимира Зеленского сообщил газете Welt, что отсутствие планов по поддержке Украины со стороны Соединенного Королевства может сильно осложнить положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.

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