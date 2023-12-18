Неназванный советник главы киевского режима Владимира Зеленского сообщил газете Welt, что отсутствие планов по поддержке Украины со стороны Соединенного Королевства может сильно осложнить положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.
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