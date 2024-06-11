Три человека погибли на стройке нового дома в российском городе

Подъемник с людьми рухнул с высоты в Уфе 11 июня подъемник с рабочими рухнул с высоты в Уфе. Два человека погибли на месте, еще двух увезли в больницу, впоследствии один из них от полученных травм скончался.
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