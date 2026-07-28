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FiNE NEWS

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Особенности эксплуатации роботизированных и вариаторных КПП в российских условиях

Российские автомобили с роботизированными и вариаторными коробками передач часто вызывают у водителей вопросы по надежности и стоимости обслуживания, что влияет на решение о продолжительности их эксплуатации.

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