Моя история началась пять лет назад, когда мы с мужем решили связать себя узами брака. Это было счастливое время: мы планировали будущее, мечтали о детях и строили планы на совместную жизнь.
Тайный ребёнок: шокирующее признание
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИРИНА МАЛЫШЕВА
мой ходил, работал, я как угорелая дитя в сад, сама на работу, потом , дитя в кружок, сама на учебу и по магазинам, бегом за ребятенком и домой ужин готовить и прочие домаш. работы , мыть и спать дитя, утром завтрак , дитя тащу в сад и так каждый день. Некогда было смотреть сторожить и финал .. пошел по ....
Ответить
12 час.
Наталья Гришина
Мужчины умудряются завести вторую семью и не ездия в командировки, а затем уходят ко второй.
Ответить
8 час.
Элеонора Коган
Тварь и подонок. Развод и алименты, хоть тяжело, но верно.Чтоб не быть с ним после другой бабы. Противно ведь.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии