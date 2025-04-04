Тайный ребёнок: шокирующее признание

ИРИНА МАЛЫШЕВА

мой ходил, работал, я как угорелая дитя в сад, сама на работу, потом , дитя в кружок, сама на учебу и по магазинам, бегом за ребятенком и домой ужин готовить и прочие домаш. работы , мыть и спать дитя, утром завтрак , дитя тащу в сад и так каждый день. Некогда было смотреть сторожить и финал .. пошел по ....