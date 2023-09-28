Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Москвичка сожгла автомобиль за 4 млн рублей у одного из торговых центров

Москвичка сожгла автомобиль за 4 млн рублей у одного из торговых центров

Возле одного из торговых центров в Москве женщина подожгла дорогостоящий автомобиль. Став жертвой украинских телефонных мошенников и отдав им крупную сумму денег, женщина поверила их обещанию вернуть ей все средства в полном объеме.

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