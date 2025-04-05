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Царьград

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Киршнер критикует Милея и сравнивает с Зеленским: пошлины от Трампа

Киршнер критикует Милея и сравнивает с Зеленским: пошлины от Трампа

Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер раскритиковала нынешнего лидера Хавьера Милея и сравнила его с Владимиром Зеленским, называя обаих "клоунами", в ответ на поддержку Милеем минимальных пошлин США, введенных Дональдом Трампом.

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