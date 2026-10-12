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Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с Трампом

Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с Трампом

Президент США Дональд Трамп и раньше выступал с резкими заявлениями в адрес руководства Украины, но его выпад на минувших выходных получился жёстким и прямолинейным.

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