Третий заложник в СИЗО Ростова-на-Дону заблокировал доступ террористов к оружию

В результате захвата следственного изолятора (СИЗО) в Ростове-на-Дону 16 июня, когда группа заключенных взяла в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), выяснилось, что среди заложников был еще один человек - 31-летний прежний начальник оперативного отдела Константин Горох.