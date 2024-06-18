Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

218 подписчиков

Третий заложник в СИЗО Ростова-на-Дону заблокировал доступ террористов к оружию

Третий заложник в СИЗО Ростова-на-Дону заблокировал доступ террористов к оружию

В результате захвата следственного изолятора (СИЗО) в Ростове-на-Дону 16 июня, когда группа заключенных взяла в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), выяснилось, что среди заложников был еще один человек - 31-летний прежний начальник оперативного отдела Константин Горох.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх