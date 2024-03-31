Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Стартовали массовые поставки электромобиля Luxeed S7 от Huawei

Стартовали массовые поставки электромобиля Luxeed S7 от Huawei

Стартовали массовые поставки электрического седана Luxeed S7, разработанного китайским технологическим гигантом Huawei и Chery Auto, которые были ранее задержаны ввиду нехватки полупроводников и производственных проблем, пишет Reuters.

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