Стартовали массовые поставки электромобиля Luxeed S7 от Huawei

Стартовали массовые поставки электрического седана Luxeed S7, разработанного китайским технологическим гигантом Huawei и Chery Auto, которые были ранее задержаны ввиду нехватки полупроводников и производственных проблем, пишет Reuters.
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