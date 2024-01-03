5 изобретений Средневековья, изменивших жизнь человечества

Эту эпоху принято считать временем варварства и невежества. Но на самом деле всё было не так плохо. Есть мнение, что тёмные века не подарили человечеству ничего нового и были эпохой застоя и религиозной истерии.
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